https://ria.ru/20240410/khamas-1939159496.html

Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе

Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе - РИА Новости, 10.04.2024

Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе

Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:30

2024-04-10T17:30

2024-04-10T17:37

в мире

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 10 апр - РИА Новости. Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе, сообщил телеканал Al Jazeera."Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", - говорится в сообщении телеканала.В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки Хании.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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Варвара Скокшина

в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году