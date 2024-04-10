https://ria.ru/20240410/khamas-1939159496.html
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе - РИА Новости, 10.04.2024
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе
Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:30
2024-04-10T17:30
2024-04-10T17:37
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 10 апр - РИА Новости. Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе, сообщил телеканал Al Jazeera."Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", - говорится в сообщении телеканала.В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки Хании.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при ударе в Газе
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС погибли при израильском ударе в Газе