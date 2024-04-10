https://ria.ru/20240410/khakery-1939191498.html

На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД

На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД - РИА Новости, 10.04.2024

На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД

Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:27

2024-04-10T19:27

2024-04-10T19:27

специальная военная операция на украине

россия

нато

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, когда Европа образумится для взаимодействия в этой сфере, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", - сказал собеседник на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай". Он отметил, что страны НАТО теперь по указке США "раздувают миф о "киберагрессии" России", при этом оказывают поддержку украинским хакерам в их атаках на ресурсы РФ. "Мы не собираемся ждать, пока в Европе придут к осознанию пользы взаимодействия - сосредоточены на развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые не являются частью "антироссийского проекта" Вашингтона. А таких в мире - большинство", - добавил Люкманов.

https://ria.ru/20240402/diversanty-1937220495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина