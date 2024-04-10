Рейтинг@Mail.ru
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/khakery-1939191498.html
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД - РИА Новости, 10.04.2024
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД
Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:27
2024-04-10T19:27
специальная военная операция на украине
россия
нато
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb1f2e30507af6e09c4141c8cf8436d.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, когда Европа образумится для взаимодействия в этой сфере, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", - сказал собеседник на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай". Он отметил, что страны НАТО теперь по указке США "раздувают миф о "киберагрессии" России", при этом оказывают поддержку украинским хакерам в их атаках на ресурсы РФ. "Мы не собираемся ждать, пока в Европе придут к осознанию пользы взаимодействия - сосредоточены на развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые не являются частью "антироссийского проекта" Вашингтона. А таких в мире - большинство", - добавил Люкманов.
https://ria.ru/20240402/diversanty-1937220495.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_532b83a28792bb49ec6b79f2cf19f195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Украина
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД

МИД России: страны Запада по указке США помогают украинским хакерам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, когда Европа образумится для взаимодействия в этой сфере, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", - сказал собеседник на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай".
Он отметил, что страны НАТО теперь по указке США "раздувают миф о "киберагрессии" России", при этом оказывают поддержку украинским хакерам в их атаках на ресурсы РФ.
"Мы не собираемся ждать, пока в Европе придут к осознанию пользы взаимодействия - сосредоточены на развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые не являются частью "антироссийского проекта" Вашингтона. А таких в мире - большинство", - добавил Люкманов.
Задержанный по подозрению в планировании диверсионно-террористического акта
НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев
2 апреля, 00:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОТехнологииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала