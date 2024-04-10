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На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД - РИА Новости, 10.04.2024
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД
Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:27
2024-04-10T19:27
2024-04-10T19:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничества с Западом в информбезопасности у России не было ещё до спецоперации, теперь НАТО фокусируется на нанесении РФ поражения, и Москва не будет ждать, когда Европа образумится для взаимодействия в этой сфере, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", - сказал собеседник на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай". Он отметил, что страны НАТО теперь по указке США "раздувают миф о "киберагрессии" России", при этом оказывают поддержку украинским хакерам в их атаках на ресурсы РФ. "Мы не собираемся ждать, пока в Европе придут к осознанию пользы взаимодействия - сосредоточены на развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые не являются частью "антироссийского проекта" Вашингтона. А таких в мире - большинство", - добавил Люкманов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, нато, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Украина
На Западе раздувают миф о киберагрессии России, заявил МИД
МИД России: страны Запада по указке США помогают украинским хакерам