https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства

СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства

Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:38

2024-04-10T02:38

2024-04-10T02:38

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израиль

дамаск (город)

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил западный источник из служб безопасности арабскому электронному изданию Elaph, чья редакция находится в Лондоне. "В последние дни Израиль проводит секретную подготовку военно-воздушных сил с использованием истребителей различных типов и беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, проводя маневры для возможного нанесения ударов в случае иранского ответа на бомбежку консульства в Дамаске по чувствительным объектам в Иране, в частности, среди них могут быть объекты, имеющие отношение к иранскому ядерному проекту", - отметил источник. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

https://ria.ru/20240404/izrail-1937809103.html

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в мире, цены на нефть, иран, израиль, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году