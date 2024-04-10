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СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства - РИА Новости, 10.04.2024
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02:38 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html
СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства
СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства
Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:38
2024-04-10T02:38
в мире
цены на нефть
иран
израиль
дамаск (город)
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил западный источник из служб безопасности арабскому электронному изданию Elaph, чья редакция находится в Лондоне. "В последние дни Израиль проводит секретную подготовку военно-воздушных сил с использованием истребителей различных типов и беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, проводя маневры для возможного нанесения ударов в случае иранского ответа на бомбежку консульства в Дамаске по чувствительным объектам в Иране, в частности, среди них могут быть объекты, имеющие отношение к иранскому ядерному проекту", - отметил источник. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
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иран
израиль
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Дамаск (город), Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства

Elaph: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства ИРИ

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил западный источник из служб безопасности арабскому электронному изданию Elaph, чья редакция находится в Лондоне.
"В последние дни Израиль проводит секретную подготовку военно-воздушных сил с использованием истребителей различных типов и беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, проводя маневры для возможного нанесения ударов в случае иранского ответа на бомбежку консульства в Дамаске по чувствительным объектам в Иране, в частности, среди них могут быть объекты, имеющие отношение к иранскому ядерному проекту", - отметил источник.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
2 апреля, 11:37
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана, сообщили СМИ
4 апреля, 13:41
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильДамаск (город)Корпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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