СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства
Elaph: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства ИРИ
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты, сообщил западный источник из служб безопасности арабскому электронному изданию Elaph, чья редакция находится в Лондоне.
"В последние дни Израиль проводит секретную подготовку военно-воздушных сил с использованием истребителей различных типов и беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, проводя маневры для возможного нанесения ударов в случае иранского ответа на бомбежку консульства в Дамаске по чувствительным объектам в Иране, в частности, среди них могут быть объекты, имеющие отношение к иранскому ядерному проекту", - отметил источник.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.