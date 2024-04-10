https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1939102546.html

"Легкая мишень": Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ

"Легкая мишень": Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

"Легкая мишень": Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ

Российская армия с легкостью уничтожит стоящие на аэродромах Украины американские истребители F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:45

2024-04-10T14:45

2024-04-10T14:45

украина

киев

нидерланды

сергей лавров

f-16

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская армия с легкостью уничтожит стоящие на аэродромах Украины американские истребители F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."На земле самолеты станут легкой мишенью для России", — отметил он.Репке также подчеркнул, что поставка любого количества истребителей без создания на Украине эффективной противовоздушной обороны лишена смысла. Журналист также призвал трезво взглянуть на целесообразность передачи F-16 Киеву.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

украина

киев

нидерланды

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украина, киев, нидерланды, сергей лавров, f-16