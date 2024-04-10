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Британия отправила истребители для слежки за Россией
Британия отправила истребители для слежки за Россией - РИА Новости, 10.04.2024
Британия отправила истребители для слежки за Россией
Шесть британских истребителей Typhoon прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, говорится в сообщении Королевских... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:04
2024-04-10T06:04
2024-04-10T06:20
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Шесть британских истребителей Typhoon прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, говорится в сообщении Королевских ВВС.Срок ротационной миссии по "защите восточного фланга" НАТО составит четыре месяца, базируется группа на авиабазе "Михаил Когэлничану" рядом с городом Констанца, для ее обеспечения в Румынию направили более двухсот военнослужащих.Как утверждается в сообщении, авиагруппа будет находиться в постоянной готовности для "перехвата российских самолетов", приближающихся к воздушному пространству НАТО.Усиленные миссии воздушной полиции проводятся в Румынии совместно с партнерами по НАТО с 2014 года. Минобороны страны полагает, что они способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными ВВС. Представители Великобритании участвуют в подобных миссиях в Румынии с 2017 года.
https://ria.ru/20240318/rumyniya-1933966754.html
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в мире, румыния, россия, констанца, нато, великобритания, королевские военно-воздушные силы великобритании
В мире, Румыния, Россия, Констанца, НАТО, Великобритания, Королевские военно-воздушные силы Великобритании
Британия отправила истребители для слежки за Россией
Британские истребители прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО