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Иракские группировки заявили об атаке на израильский нефтеналивной терминал - РИА Новости, 10.04.2024
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01:56 10.04.2024 (обновлено: 05:49 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/irak-1938970186.html
Иракские группировки заявили об атаке на израильский нефтеналивной терминал
Иракские группировки заявили об атаке на израильский нефтеналивной терминал - РИА Новости, 10.04.2024
Иракские группировки заявили об атаке на израильский нефтеналивной терминал
Входящие в так называемое объединение "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали с помощью беспилотников... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:56
2024-04-10T05:49
в мире
хайфа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Входящие в так называемое объединение "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали с помощью беспилотников нефтеналивной терминал порта Хайфы на севере Израиля."Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли сегодня утром, в среду, 10 апреля, удары по нефтеналивному терминалу в порту Хайфы на наших оккупированных территориях двумя дронами", — говорится в сообщении в Telegram-канале иракских группировок. На минувшей неделе иракские группировки также заявляли, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
https://ria.ru/20240406/khayfa-1938166314.html
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в мире, хайфа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хайфа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об атаке на израильский нефтеналивной терминал

Иракские группировки заявили об атаке на нефтеналивной терминал в порту Хайфы

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы
Шиитские повстанцы - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы. Архивное фото
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ДОХА, 10 апр - РИА Новости. Входящие в так называемое объединение "Исламское сопротивление в Ираке" шиитские вооруженные группировки заявили, что атаковали с помощью беспилотников нефтеналивной терминал порта Хайфы на севере Израиля.
"Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли сегодня утром, в среду, 10 апреля, удары по нефтеналивному терминалу в порту Хайфы на наших оккупированных территориях двумя дронами", — говорится в сообщении в Telegram-канале иракских группировок.
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на НПЗ в Хайфе
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На минувшей неделе иракские группировки также заявляли, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
 
В миреХайфаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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