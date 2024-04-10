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Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 10.04.2024 (обновлено: 14:27 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/informatsiya-1939089424.html
Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных
Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных - РИА Новости, 10.04.2024
Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных
Силовики задержали в Ростовской области студента из Макеевки, собиравшего данные о дислокации российских войск для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:07
2024-04-10T14:27
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
ростовская область
вооруженные силы рф
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области студента из Макеевки, собиравшего данные о дислокации российских войск для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, уроженец Макеевки (ДНР), студент одного из московских вузов, вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины."В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники ВС России", - говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан, его "противоправная деятельность, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ", пресечена.У него изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html
макеевка
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макеевка, россия, ростовская область, вооруженные силы рф, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных

ФСБ задержала жителя Макеевки за сбор информации о дислокации российских военных

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области студента из Макеевки, собиравшего данные о дислокации российских войск для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, уроженец Макеевки (ДНР), студент одного из московских вузов, вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины.
"В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники ВС России", - говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан, его "противоправная деятельность, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ", пресечена.
У него изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияРостовская областьВооруженные силы РФПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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