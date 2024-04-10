https://ria.ru/20240410/informatsiya-1939089424.html

Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных

Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных - РИА Новости, 10.04.2024

Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных

Силовики задержали в Ростовской области студента из Макеевки, собиравшего данные о дислокации российских войск для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:07

2024-04-10T14:07

2024-04-10T14:27

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

ростовская область

вооруженные силы рф

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области студента из Макеевки, собиравшего данные о дислокации российских войск для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, уроженец Макеевки (ДНР), студент одного из московских вузов, вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины."В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники ВС России", - говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан, его "противоправная деятельность, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ", пресечена.У него изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html

макеевка

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

макеевка, россия, ростовская область, вооруженные силы рф, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)