https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html
Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета
Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета - РИА Новости, 10.04.2024
Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета
Включение квашеной капусты в рацион питания поможет поддержать иммунитет, при квашении капусты в нее можно добавить пробиотики, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:11
2024-04-10T02:11
2024-04-10T02:11
общество
маргарита королева
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Включение квашеной капусты в рацион питания поможет поддержать иммунитет, при квашении капусты в нее можно добавить пробиотики, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "Квашеные овощи, а именно квашеная капуста, кимчи, крайне необходимы для поддержания иммунного статуса, для организма - они дают возможность получить массу полезных запасенных и приумноженных благодаря квашению минеральных веществ в составе этих продуктов", - рассказала Королева. По ее словам, квашеная капуста является источником витамина С, а если при квашении добавить пробиотики, то получится "хороший пул полезных бактерий для поддержания микробиома".
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
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общество, маргарита королева
Общество, Маргарита Королева
Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета
Диетолог Королева: для поддержки иммунитета следует есть квашенную капусту
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Включение квашеной капусты в рацион питания поможет поддержать иммунитет, при квашении капусты в нее можно добавить пробиотики, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.
"Квашеные овощи, а именно квашеная капуста, кимчи, крайне необходимы для поддержания иммунного статуса, для организма - они дают возможность получить массу полезных запасенных и приумноженных благодаря квашению минеральных веществ в составе этих продуктов", - рассказала Королева.
По ее словам, квашеная капуста является источником витамина С, а если при квашении добавить пробиотики, то получится "хороший пул полезных бактерий для поддержания микробиома".