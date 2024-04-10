https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html

Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета

Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета - РИА Новости, 10.04.2024

Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета

Включение квашеной капусты в рацион питания поможет поддержать иммунитет, при квашении капусты в нее можно добавить пробиотики, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:11

2024-04-10T02:11

2024-04-10T02:11

общество

маргарита королева

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Включение квашеной капусты в рацион питания поможет поддержать иммунитет, при квашении капусты в нее можно добавить пробиотики, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "Квашеные овощи, а именно квашеная капуста, кимчи, крайне необходимы для поддержания иммунного статуса, для организма - они дают возможность получить массу полезных запасенных и приумноженных благодаря квашению минеральных веществ в составе этих продуктов", - рассказала Королева. По ее словам, квашеная капуста является источником витамина С, а если при квашении добавить пробиотики, то получится "хороший пул полезных бактерий для поддержания микробиома".

https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

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2024

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общество, маргарита королева