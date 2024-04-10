СМИ: спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили
Screen Rant: запланированный спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменен
© HBO, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO, Inc.
Кадр из сериала "Игра престолов". Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Запланированное продолжение сериала "Игра престолов" от HBO, центральным персонажем которого хотели сделать Джона Сноу, отменено из-за неактуальности темы, сообщает новостной портал Screen Rant.
В феврале издание Hollywood Reporter сообщало, что HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу.
"Спин-офф "Игры престолов" с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO", - говорится в сообщении.
В интервью порталу Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, сообщил, что в настоящее время вопрос о создании сериала о его персонаже не обсуждается, потому что команде не удалось "найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала".
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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