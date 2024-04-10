https://ria.ru/20240410/igra_prestolov-1938968634.html

СМИ: спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили

СМИ: спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили

Запланированное продолжение сериала "Игра престолов" от HBO, центральным персонажем которого хотели сделать Джона Сноу, отменено из-за неактуальности темы,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:19

2024-04-10T01:19

2024-04-10T01:19

культура

кит харингтон

джордж мартин

hbo

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Запланированное продолжение сериала "Игра престолов" от HBO, центральным персонажем которого хотели сделать Джона Сноу, отменено из-за неактуальности темы, сообщает новостной портал Screen Rant. В феврале издание Hollywood Reporter сообщало, что HBO разрабатывает продолжение популярного сериала "Игра престолов", центральным персонажем которого станет Джон Сноу. "Спин-офф "Игры престолов" с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO", - говорится в сообщении. В интервью порталу Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, сообщил, что в настоящее время вопрос о создании сериала о его персонаже не обсуждается, потому что команде не удалось "найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала". Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20240317/kino-1933247299.html

https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html

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кит харингтон, джордж мартин, hbo