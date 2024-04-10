СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов
PN: республиканцы не оценили идею Джонсона помочь Киеву за счет активов России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Киеву, не пользуется популярностью среди конгрессменов-республиканцев, пишет издание Punchbowl News.
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"То, что до сих пор Джонсон предлагал для пакета помощи Украине - акт REPO... и отмену меры Байдена о новых лицензиях на экспорт СПГ - не пользуется популярностью среди его коллег по Республиканской партии", - говорится в сообщении издания.
Ранее издание сообщало, что Джонсон может попытаться убедить скептиков в рядах собственной Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины с помощью идеи конфискации российских активов. План Джонсона будет включать в себя предложения по конфискации суверенных активов России (акт REPO), а также отмену введенного президентом США Джо Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа.
Также отмечается, что вероятность принятия законопроекта, который будет содержать и помощь Киеву, и жесткие меры по защите границ, крайне мала.
Украинский вопрос - один из наиболее острых в повестке дня Капитолия. После принятого сенатом запроса президента США Джо Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки Киева, документ завис в палате представителей из-за нежелания спикера Майка Джонсона выносить его на обсуждение.
В МИД РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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