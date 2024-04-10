https://ria.ru/20240410/ideya-1939094317.html

СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов

СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов

Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:34

в мире

россия

украина

сша

майк джонсон

джо байден

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Киеву, не пользуется популярностью среди конгрессменов-республиканцев, пишет издание Punchbowl News. "То, что до сих пор Джонсон предлагал для пакета помощи Украине - акт REPO... и отмену меры Байдена о новых лицензиях на экспорт СПГ - не пользуется популярностью среди его коллег по Республиканской партии", - говорится в сообщении издания. Ранее издание сообщало, что Джонсон может попытаться убедить скептиков в рядах собственной Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины с помощью идеи конфискации российских активов. План Джонсона будет включать в себя предложения по конфискации суверенных активов России (акт REPO), а также отмену введенного президентом США Джо Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Также отмечается, что вероятность принятия законопроекта, который будет содержать и помощь Киеву, и жесткие меры по защите границ, крайне мала. Украинский вопрос - один из наиболее острых в повестке дня Капитолия. После принятого сенатом запроса президента США Джо Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки Киева, документ завис в палате представителей из-за нежелания спикера Майка Джонсона выносить его на обсуждение. В МИД РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908086919.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, майк джонсон, джо байден, сергей лавров