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СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 10.04.2024
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14:22 10.04.2024 (обновлено: 14:34 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ideya-1939094317.html
СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов
СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов
Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:22
2024-04-10T14:34
в мире
россия
украина
сша
майк джонсон
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Киеву, не пользуется популярностью среди конгрессменов-республиканцев, пишет издание Punchbowl News. "То, что до сих пор Джонсон предлагал для пакета помощи Украине - акт REPO... и отмену меры Байдена о новых лицензиях на экспорт СПГ - не пользуется популярностью среди его коллег по Республиканской партии", - говорится в сообщении издания. Ранее издание сообщало, что Джонсон может попытаться убедить скептиков в рядах собственной Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины с помощью идеи конфискации российских активов. План Джонсона будет включать в себя предложения по конфискации суверенных активов России (акт REPO), а также отмену введенного президентом США Джо Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Также отмечается, что вероятность принятия законопроекта, который будет содержать и помощь Киеву, и жесткие меры по защите границ, крайне мала. Украинский вопрос - один из наиболее острых в повестке дня Капитолия. После принятого сенатом запроса президента США Джо Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки Киева, документ завис в палате представителей из-за нежелания спикера Майка Джонсона выносить его на обсуждение. В МИД РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
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в мире, россия, украина, сша, майк джонсон, джо байден, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Майк Джонсон, Джо Байден, Сергей Лавров
СМИ: республиканцы не оценили идею помочь Киеву за счет российских активов

PN: республиканцы не оценили идею Джонсона помочь Киеву за счет активов России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, наделяющим президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Киеву, не пользуется популярностью среди конгрессменов-республиканцев, пишет издание Punchbowl News.
«
"То, что до сих пор Джонсон предлагал для пакета помощи Украине - акт REPO... и отмену меры Байдена о новых лицензиях на экспорт СПГ - не пользуется популярностью среди его коллег по Республиканской партии", - говорится в сообщении издания.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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12:23
Ранее издание сообщало, что Джонсон может попытаться убедить скептиков в рядах собственной Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины с помощью идеи конфискации российских активов. План Джонсона будет включать в себя предложения по конфискации суверенных активов России (акт REPO), а также отмену введенного президентом США Джо Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа.
Также отмечается, что вероятность принятия законопроекта, который будет содержать и помощь Киеву, и жесткие меры по защите границ, крайне мала.
Украинский вопрос - один из наиболее острых в повестке дня Капитолия. После принятого сенатом запроса президента США Джо Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки Киева, документ завис в палате представителей из-за нежелания спикера Майка Джонсона выносить его на обсуждение.
В МИД РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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8 ноября 2023, 10:20
 
В миреРоссияУкраинаСШАМайк ДжонсонДжо БайденСергей Лавров
 
 
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