https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211852.html

Россия делает все, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке, заявила Гуцул

Россия делает все, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024

Россия делает все, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что Россия делает все необходимое, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке и мире. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:29

2024-04-10T21:29

2024-04-10T21:34

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

петр фрадков

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что Россия делает все необходимое, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке и мире. Гуцул вернулась в среду из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники. "Меня переполняют эмоции и переживания, чувства радости и счастья, потому что мы возвращаемся из Российской Федерации с хорошими новостями. Первый шаг сделан к первому проекту - жители Гагаузии смогут иметь надбавки к пенсиям, независимо от размера пенсий, которые они сейчас получают, также надбавки будут к зарплатам бюджетников. Это благодаря нашим партнерам, нашим друзьям - Российской Федерации, которые всегда с нами, поддерживают и делают все, чтобы наша Гагаузия, Республика Молдова жила в достатке, во внимании и в мире", - заявила Гуцул в аэропорту. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938987277.html

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молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, таможенный союз