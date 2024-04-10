Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России, полиция не стала ее задерживать
КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Москву, полиция не стала ее задерживать, передает корреспондент РИА Новости.
Политик находилась с рабочей поездкой в России, где у нее состоялась встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники. Многие из них сумели пройти в зал ожидания, принеся с собой цветы. Много людей также пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить политика.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.
В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".