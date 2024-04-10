https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211675.html

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Москву, полиция не стала ее задерживать, передает корреспондент... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:27

2024-04-10T21:27

2024-04-10T22:24

молдавия

россия

кишинев

евгения гуцул

петр фрадков

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Москву, полиция не стала ее задерживать, передает корреспондент РИА Новости. Политик находилась с рабочей поездкой в России, где у нее состоялась встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники. Многие из них сумели пройти в зал ожидания, принеся с собой цветы. Много людей также пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить политика. Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии допустила в интервью РИА Новости, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Весной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".

https://ria.ru/20240410/gutsul-1939023864.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

молдавия

россия

кишинев

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Глава Гагаузской автономии Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию Глава Гагаузской автономии Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию, она прошла таможенную зону в аэропорту Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Обошлось без задержания, опасения о котором глава Гагаузии выражала ранее в интервью с РИА Новости. 2024-04-10T21:27 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, таможенный союз