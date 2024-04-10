https://ria.ru/20240410/gutsul-1939023864.html

Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии

Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024

Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключает, что может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии, но только после того как ей исполнится 40 лет, как... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:45

2024-04-10T10:45

2024-04-10T10:45

в мире

молдавия

евгения гуцул

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключает, что может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии, но только после того как ей исполнится 40 лет, как того требует законодательство страны. "Не исключаю, конечно. Есть очень много по этому поводов разговоров. Но я могу одно сказать, что я сейчас по возрасту не подхожу в качестве кандидата в президенты, но в будущем не исключаю... По достижении 40 лет уже можно быть кандидатом в президенты", - сказала Гуцул в эфире "Соловьев.Live". В настоящее время Гуцул 37 лет. Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года. Действующая глава страны Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте.

https://ria.ru/20240410/sandu-1938990751.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду, гагаузия, сша