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Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
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10:45 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939023864.html
Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии
Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключает, что может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии, но только после того как ей исполнится 40 лет, как... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:45
2024-04-10T10:45
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молдавия
евгения гуцул
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключает, что может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии, но только после того как ей исполнится 40 лет, как того требует законодательство страны. "Не исключаю, конечно. Есть очень много по этому поводов разговоров. Но я могу одно сказать, что я сейчас по возрасту не подхожу в качестве кандидата в президенты, но в будущем не исключаю... По достижении 40 лет уже можно быть кандидатом в президенты", - сказала Гуцул в эфире "Соловьев.Live". В настоящее время Гуцул 37 лет. Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года. Действующая глава страны Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте.
https://ria.ru/20240410/sandu-1938990751.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду, гагаузия, сша
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Гагаузия, США
Гуцул может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии

Гуцул не исключила, что может в будущем баллотироваться на пост главы Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключает, что может в будущем баллотироваться на пост президента Молдавии, но только после того как ей исполнится 40 лет, как того требует законодательство страны.
"Не исключаю, конечно. Есть очень много по этому поводов разговоров. Но я могу одно сказать, что я сейчас по возрасту не подхожу в качестве кандидата в президенты, но в будущем не исключаю... По достижении 40 лет уже можно быть кандидатом в президенты", - сказала Гуцул в эфире "Соловьев.Live".
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В настоящее время Гуцул 37 лет.
Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года. Действующая глава страны Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте.
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