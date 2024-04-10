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В Чите девушке во время ссоры откусили часть нижней губы

В Чите девушке во время ссоры откусили часть нижней губы - РИА Новости, 10.04.2024

В Чите девушке во время ссоры откусили часть нижней губы

Ссора двух девушек в Чите завершилась для одной из них попаданием в больницу без кусочка губы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:50

2024-04-10T15:50

2024-04-10T15:50

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Ссора двух девушек в Чите завершилась для одной из них попаданием в больницу без кусочка губы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. "Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения. Девушка, которая, предположительно, в ходе возникшей ссоры откусила часть нижней губы читинке 1999 года рождения, установлена и опрошена сотрудниками полиции", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что следователи отдела полиции "Северный" проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести причинённого вреда потерпевшей.

https://ria.ru/20240111/sk-1920715842.html

чита

забайкальский край

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происшествия, чита, забайкальский край