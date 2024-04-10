https://ria.ru/20240410/google-1939027336.html

Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google

Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google - РИА Новости, 10.04.2024

Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google

Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:56

2024-04-10T10:56

2024-04-10T11:00

московский городской суд

google

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики*, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на постановление Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, которым Google был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП", - сказала собеседница агентства.Речь идет о третьем оборотом штрафе в размере 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек, назначенном Google.РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО и информацией, которая "подвергает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу из жизни", ролики, распространяющие ЛГБТ-ценности*, а также контент экстремистского характера.В конце 2021 года Google был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению" тогда была впервые применена в судебной практике.Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.* Признано в России экстремистским движением и запрещено

https://ria.ru/20240404/samara-1937786510.html

https://ria.ru/20240320/feyki-1934435239.html

https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский городской суд, google, происшествия