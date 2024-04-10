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Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой - РИА Новости, 10.04.2024
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23:41 10.04.2024 (обновлено: 23:49 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/glas-1939223843.html
Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой
Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой - РИА Новости, 10.04.2024
Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, а сейчас объявил голодовку,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:41
2024-04-10T23:49
в мире
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, а сейчас объявил голодовку, сообщил экс-президент Рафаэль Корреа. "Наконец, его дети и их адвокаты смогли связаться с Хорхе Гласом через Zoom. Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на (президента Эквадора - ред.) Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе. Напоминаю Нобоа, что он явно совершил преступление, квалифицируемое статьей 125 УК", - написал Корреа в своем блоге в соцсети Х.Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.Глас попал в больницу днем 8 апреля из-за возможной передозировки антидепрессантов и седативных препаратов, сообщали эквадорские СМИ. Пенитенциарная служба отметила, что Глас почувствовал себя плохо из-за продуктов питания. Адвокат бывшего вице-президента Соня Вера ранее заявила агентству Франс Пресс, что опасается за безопасность и здоровье Гласа, призвав международное сообщество способствовать его освобождению. По данным властей, 9 апреля он был переведен из больницы обратно в тюрьму строгого режима.Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. В настоящий момент он находится в заключении.
https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html
https://ria.ru/20240406/morales-1938273259.html
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в мире, эквадор, рафаэль корреа, мексика, odebrecht, кито
В мире, Эквадор, Рафаэль Корреа, Мексика, Odebrecht, Кито
Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой

Экс-вице-президент Эквадора Глас пытался покончить с собой и объявил голодовку

© AP Photo / Dolores OchoaВице-президент Эквадора Хорхе Глас
Вице-президент Эквадора Хорхе Глас - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, а сейчас объявил голодовку, сообщил экс-президент Рафаэль Корреа.
«
"Наконец, его дети и их адвокаты смогли связаться с Хорхе Гласом через Zoom. Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на (президента Эквадора - ред.) Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе. Напоминаю Нобоа, что он явно совершил преступление, квалифицируемое статьей 125 УК", - написал Корреа в своем блоге в соцсети Х.
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики
7 апреля, 04:29
Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Глас попал в больницу днем 8 апреля из-за возможной передозировки антидепрессантов и седативных препаратов, сообщали эквадорские СМИ. Пенитенциарная служба отметила, что Глас почувствовал себя плохо из-за продуктов питания. Адвокат бывшего вице-президента Соня Вера ранее заявила агентству Франс Пресс, что опасается за безопасность и здоровье Гласа, призвав международное сообщество способствовать его освобождению. По данным властей, 9 апреля он был переведен из больницы обратно в тюрьму строгого режима.
Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. В настоящий момент он находится в заключении.
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Экс-президент Боливии потребовал приостановить отношения с Эквадором
6 апреля, 17:26
 
В миреЭквадорРафаэль КорреаМексикаOdebrechtКито
 
 
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