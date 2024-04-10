Гагаузия работает над вопросом прямых закупок газа из России
Гуцул: Гагаузия работает над тем, чтобы напрямую закупать газ у "Газпрома"
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Гагаузской автономии работают над тем, чтобы закупать газ у "Газпрома" напрямую, уже решаются юридические и технические вопросы, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы напрямую закупать газ у "Газпрома" без разных офшорных компаний, у которых власти Кишинева сейчас закупают газ и от которых сейчас нам до потребителя достается в пять-шесть раз дороже", - сказала Гуцул.
Глава Гагаузии надеется, что первые результаты этого процесса будут уже "скоро". "Юротдел (работает - ред.), по техническим вопросам мы все это разрабатываем", - отметила она.
Ранее Гуцул заявляла, что обратилась к России с просьбой о прямых поставках газа региону в составе Молдавии по льготным тарифам.
Ранее компания Nordgaz сообщила о заключении долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене 10 леев (0,56 доллара) за кубометр, что почти вдвое ниже, чем по республике. Однако министр энергетики Молдавии Виктор Парликов назвал контракт нереальным.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.