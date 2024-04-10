https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939110639.html

В Гагаузии протестующие жители не смогли встретиться с Санду, пишут СМИ

В Гагаузии протестующие жители не смогли встретиться с Санду, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

В Гагаузии протестующие жители не смогли встретиться с Санду, пишут СМИ

Жители Гагаузской автономии, собравшиеся в среду на акцию протеста в центре Комрата, не смогли задать свои вопросы прибывшей в регион главе Молдавии Майе Санду, РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:16

2024-04-10T15:16

2024-04-10T15:19

в мире

молдавия

гагаузия

комрат

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Жители Гагаузской автономии, собравшиеся в среду на акцию протеста в центре Комрата, не смогли задать свои вопросы прибывшей в регион главе Молдавии Майе Санду, сообщает портал Gagauznews. Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее прошла встреча с мэрами и руководителями региональных служб, также она пообщалась со студентами. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза прошла акция протеста, в рамках которого митингующие пытались добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход. "Сегодня в Комрате люди хотели задать президенту Майе Санду ряд важных и крайне неудобных вопросов. Но Санду испугалась народа и спряталась за спинами силовиков, которые толкают пожилых женщин", - заявил порталу Gagauznews депутат парламента Молдавии от Гагаузии и член политбюро партии "Renastere-Возрождение" Александр Суходольский по итогам митинга. Он отметил, что приближаются президентские выборы, и Санду стремится поделить гагаузов на своих и чужих. Но депутат уверен, что гагаузы не поддержат президента, который даже не готов с ними общаться. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939076862.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938990412.html

https://radiosputnik.ru/20240410/gagauziya-1938991828.html

молдавия

гагаузия

комрат

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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз