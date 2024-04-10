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Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева - РИА Новости, 10.04.2024
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04:42 10.04.2024 (обновлено: 11:25 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938977027.html
Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева
Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева
Гагаузская автономия несет колоссальные убытки от развязанной центральными властями Молдавии против региона экономической войны, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T04:42
2024-04-10T11:25
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гагаузская автономия несет колоссальные убытки от развязанной центральными властями Молдавии против региона экономической войны, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "На самом деле (Гагаузия несет – ред.) колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы, несмотря на все, что делают власти Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления и вот этих убытков, которые сейчас несет Гагаузская автономия и наши партнеры", - сказала Гуцул, отвечая на соответствующий вопрос. Она напомнила о законопроекте, который пытались принять власти в Кишиневе, который бы предусматривал самостоятельную выплату регионом НДС экономическим агентам. "Тем самым они хотели сократить бюджет Гагаузии на 200 миллионов леев. Это четверть собственного бюджета нашей Гагаузской автономии. Это было бы полное банкротство Гагаузской автономии, потому что мы бы лишились очень многих социальных проектов", - сказала Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что, к счастью, в Конституционном суде совместно с Народным собранием депутатами молдавского парламента удалось отстоять старый порядок выплат, но закон все же действовал с 1 ноября по 22 февраля 2024 года. "Все платежи, которые собирались по НДС, мы должны их выплатить, но работаем над тем, чтобы налоговая тоже рассмотрела все платежи по экономическим агентам, чтобы все было по закону, и все было уплачено так, как говорит закон. Если эти платежи были с 1 ноября по февраль 2024 года, то мы это все будем выплачивать", - сообщила Гуцул. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. "На сегодняшний день власти Республики Молдова все делают для того, чтобы мы не смогли осуществить те предвыборные обещания, которые я и моя команда на башканских предвыборных гонках в 2023 году дали людям", - сказала Гуцул. Она уточнила, что в эти обещания входили в том числе и надбавки пенсионерам и бюджетникам. Гуцул напомнила, что раньше партнеры автономии помогали региону разрешать эти финансовые обязательства властей, но теперь ввиду блокировки Кишиневом счетов это стало невозможным. "У нас был открыт специальный счет осенью 2023 года, специальный счет в Управлении здравоохранения и социальной защиты, куда наши партнеры международные перечислили 15 миллионов леев для того, чтобы пенсионеры могли иметь надбавку к пенсии, у кого она не превышает 3000 леев. Это около 150 евро. Что сделали власти? Они заблокировали специальный счет, арестовали эти 15 миллионов", - рассказала Гуцул. По ее словам, Кишинев заблокировал и инфраструктурные проекты, счета партнеров Гагаузии: России, Турции и стран Евросоюза. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политическую силу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
В мире
Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева

Гуцул: автономия несет колоссальные убытки от экономического давления Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гагаузская автономия несет колоссальные убытки от развязанной центральными властями Молдавии против региона экономической войны, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"На самом деле (Гагаузия несет – ред.) колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы, несмотря на все, что делают власти Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления и вот этих убытков, которые сейчас несет Гагаузская автономия и наши партнеры", - сказала Гуцул, отвечая на соответствующий вопрос.
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Она напомнила о законопроекте, который пытались принять власти в Кишиневе, который бы предусматривал самостоятельную выплату регионом НДС экономическим агентам.
"Тем самым они хотели сократить бюджет Гагаузии на 200 миллионов леев. Это четверть собственного бюджета нашей Гагаузской автономии. Это было бы полное банкротство Гагаузской автономии, потому что мы бы лишились очень многих социальных проектов", - сказала Гуцул.
Глава Гагаузии отметила, что, к счастью, в Конституционном суде совместно с Народным собранием депутатами молдавского парламента удалось отстоять старый порядок выплат, но закон все же действовал с 1 ноября по 22 февраля 2024 года.
"Все платежи, которые собирались по НДС, мы должны их выплатить, но работаем над тем, чтобы налоговая тоже рассмотрела все платежи по экономическим агентам, чтобы все было по закону, и все было уплачено так, как говорит закон. Если эти платежи были с 1 ноября по февраль 2024 года, то мы это все будем выплачивать", - сообщила Гуцул.
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Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.
"На сегодняшний день власти Республики Молдова все делают для того, чтобы мы не смогли осуществить те предвыборные обещания, которые я и моя команда на башканских предвыборных гонках в 2023 году дали людям", - сказала Гуцул.
Она уточнила, что в эти обещания входили в том числе и надбавки пенсионерам и бюджетникам. Гуцул напомнила, что раньше партнеры автономии помогали региону разрешать эти финансовые обязательства властей, но теперь ввиду блокировки Кишиневом счетов это стало невозможным.
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"У нас был открыт специальный счет осенью 2023 года, специальный счет в Управлении здравоохранения и социальной защиты, куда наши партнеры международные перечислили 15 миллионов леев для того, чтобы пенсионеры могли иметь надбавку к пенсии, у кого она не превышает 3000 леев. Это около 150 евро. Что сделали власти? Они заблокировали специальный счет, арестовали эти 15 миллионов", - рассказала Гуцул.
По ее словам, Кишинев заблокировал и инфраструктурные проекты, счета партнеров Гагаузии: России, Турции и стран Евросоюза.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политическую силу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
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