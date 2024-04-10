https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938976492.html

Глава Гагаузии пообещала принять меры против объединения Молдавии и Румынии

Глава Гагаузии пообещала принять меры против объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Гагаузии пообещала принять меры против объединения Молдавии и Румынии

Гагаузская автономия желает остаться в составе Молдавии, но будет "принимать меры", если власти страны решат объединиться с Румынией, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T04:27

2024-04-10T04:27

2024-04-10T09:09

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кишинев

евгения гуцул

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гагаузская автономия желает остаться в составе Молдавии, но будет "принимать меры", если власти страны решат объединиться с Румынией, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. "Если Республика Молдова пойдет на сближение с Румынией,… конечно, мы будем предпринимать какие-то меры, потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова", - сказала Гуцул. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. При этом Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938973874.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

молдавия

румыния

кишинев

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, евгения гуцул, михай попшой, евросоюз