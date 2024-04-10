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Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
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03:55 10.04.2024 (обновлено: 15:41 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, заявила... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:55
2024-04-10T15:41
в мире
молдавия
румыния
россия
евгения гуцул
михай попшой
евросоюз
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. &quot;Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию&quot;, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.При этом она подчеркнула, что регион желает остаться в составе постсоветской республики, но будет "принимать меры", если власти страны решат объединиться с соседним государством. "Потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова", — пояснила глава автономии.Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля высказал поддержку идее объединения с Молдавией, которое может произойти, в том числе если последняя вступит в ЕС. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах имеются сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
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Гуцул: "Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию"
Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию, заявила РИА Новости глава автономии Гуцул.
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в мире, молдавия, румыния, россия, евгения гуцул, михай попшой, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Евгения Гуцул, Михай Попшой, Евросоюз
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион войск Молдавии

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«

"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе Гуцул отмечала, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если власти в Кишиневе решат объединиться с Румынией.

При этом она подчеркнула, что регион желает остаться в составе постсоветской республики, но будет "принимать меры", если власти страны решат объединиться с соседним государством.
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"Потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова", — пояснила глава автономии.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля высказал поддержку идее объединения с Молдавией, которое может произойти, в том числе если последняя вступит в ЕС.
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Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств.
Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
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В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах имеются сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
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В миреМолдавияРумынияРоссияЕвгения ГуцулМихай ПопшойЕвросоюз
 
 
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