Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион войск Молдавии
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
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"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе Гуцул отмечала, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если власти в Кишиневе решат объединиться с Румынией.
При этом она подчеркнула, что регион желает остаться в составе постсоветской республики, но будет "принимать меры", если власти страны решат объединиться с соседним государством.
"Потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова", — пояснила глава автономии.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля высказал поддержку идее объединения с Молдавией, которое может произойти, в том числе если последняя вступит в ЕС.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств.
Парламенты двух стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах имеются сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.