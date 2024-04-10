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Фридман прокомментировал снятие с него санкций - РИА Новости, 10.04.2024
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14:03 10.04.2024 (обновлено: 14:20 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/fridman-1939087180.html
Фридман прокомментировал снятие с него санкций
Фридман прокомментировал снятие с него санкций - РИА Новости, 10.04.2024
Фридман прокомментировал снятие с него санкций
Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:03
2024-04-10T14:20
евросоюз
в мире
михаил фридман
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных списков ЕС.Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС."Доволен решением суда", - заявил бизнесмен.Кроме того, адвокаты бизнесменов заявили в электронном письме агентству, что считают правильным, что в суде признали "все обвинения против Михаила Фридмана и Петра Авена абсолютно беспочвенными", а введение санкций против них юристы назвали "контрпродуктивной ошибкой"."Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал услышат в ЕС и за его пределами", - добавили адвокаты.
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html
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евросоюз, в мире, михаил фридман
Евросоюз, В мире, Михаил Фридман
Фридман прокомментировал снятие с него санкций

Фридман доволен решением суда в ЕС о снятии с него санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных списков ЕС.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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13:02
"Доволен решением суда", - заявил бизнесмен.
Кроме того, адвокаты бизнесменов заявили в электронном письме агентству, что считают правильным, что в суде признали "все обвинения против Михаила Фридмана и Петра Авена абсолютно беспочвенными", а введение санкций против них юристы назвали "контрпродуктивной ошибкой".
"Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал услышат в ЕС и за его пределами", - добавили адвокаты.
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