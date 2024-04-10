https://ria.ru/20240410/fridman-1939087180.html

Фридман прокомментировал снятие с него санкций

Фридман прокомментировал снятие с него санкций - РИА Новости, 10.04.2024

Фридман прокомментировал снятие с него санкций

Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:03

2024-04-10T14:03

2024-04-10T14:20

евросоюз

в мире

михаил фридман

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных списков ЕС.Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС."Доволен решением суда", - заявил бизнесмен.Кроме того, адвокаты бизнесменов заявили в электронном письме агентству, что считают правильным, что в суде признали "все обвинения против Михаила Фридмана и Петра Авена абсолютно беспочвенными", а введение санкций против них юристы назвали "контрпродуктивной ошибкой"."Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал услышат в ЕС и за его пределами", - добавили адвокаты.

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html

https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938018881.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, михаил фридман