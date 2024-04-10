https://ria.ru/20240410/fridman-1939087180.html
Фридман прокомментировал снятие с него санкций
Фридман прокомментировал снятие с него санкций - РИА Новости, 10.04.2024
Фридман прокомментировал снятие с него санкций
Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:03
2024-04-10T14:03
2024-04-10T14:20
евросоюз
в мире
михаил фридман
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что доволен решением суда Евросоюза, который постановил исключить его из санкционных списков ЕС.Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС."Доволен решением суда", - заявил бизнесмен.Кроме того, адвокаты бизнесменов заявили в электронном письме агентству, что считают правильным, что в суде признали "все обвинения против Михаила Фридмана и Петра Авена абсолютно беспочвенными", а введение санкций против них юристы назвали "контрпродуктивной ошибкой"."Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал услышат в ЕС и за его пределами", - добавили адвокаты.
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html
https://ria.ru/20240405/sanktsii-1938018881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, михаил фридман
Евросоюз, В мире, Михаил Фридман
Фридман прокомментировал снятие с него санкций
Фридман доволен решением суда в ЕС о снятии с него санкций