https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html

Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана

Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана - РИА Новости, 10.04.2024

Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:53

2024-04-10T12:53

2024-04-10T12:53

экономика

россия

михаил фридман

дмитрий песков

петр авен

европейский суд общей юрисдикции

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/73/1551777337_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_b54e52f27265088be1dbd0d877db7bc0.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. "Я думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.

https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил фридман, дмитрий песков, петр авен, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз