https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана - РИА Новости, 10.04.2024
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:53
2024-04-10T12:53
2024-04-10T12:53
экономика
россия
михаил фридман
дмитрий песков
петр авен
европейский суд общей юрисдикции
евросоюз
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. "Я думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.
https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html
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экономика, россия, михаил фридман, дмитрий песков, петр авен, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз
Экономика, Россия, Михаил Фридман, Дмитрий Песков, Петр Авен, Европейский суд общей юрисдикции, Евросоюз
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана
Песков: представители бизнеса могут оспаривать санкции и реализуют это право