Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана - РИА Новости, 10.04.2024
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:53
2024-04-10T12:53
экономика
россия
михаил фридман
дмитрий песков
петр авен
европейский суд общей юрисдикции
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/73/1551777337_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_b54e52f27265088be1dbd0d877db7bc0.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их. Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. &quot;Я думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности&quot;, - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.
https://ria.ru/20240208/fridman-1926055185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/73/1551777337_315:0:2796:1861_1920x0_80_0_0_40c5634daa2fd36755f0ad54683127c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил фридман, дмитрий песков, петр авен, европейский суд общей юрисдикции, евросоюз
Экономика, Россия, Михаил Фридман, Дмитрий Песков, Петр Авен, Европейский суд общей юрисдикции, Евросоюз
Песков прокомментировал снятие санкций с Фридмана

Песков: представители бизнеса могут оспаривать санкции и реализуют это право

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-групп Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-групп Михаил Фридман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана, заявил, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС.
«

"Я думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано.

Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
СМИ: Фридман выиграл суд у домработницы
8 февраля, 02:16
 
ЭкономикаРоссияМихаил ФридманДмитрий ПесковПетр АвенЕвропейский суд общей юрисдикцииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала