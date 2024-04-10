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Власти отказались включать фонтаны в центре Киева в этом году

Власти отказались включать фонтаны в центре Киева в этом году - РИА Новости, 10.04.2024

Власти отказались включать фонтаны в центре Киева в этом году

Крупные фонтаны, расположенные в центре Киева, в этом году не будут включать в целях экономии, сообщает в среду городская государственная администрация со... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:19

2024-04-10T23:19

2024-04-10T23:34

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Крупные фонтаны, расположенные в центре Киева, в этом году не будут включать в целях экономии, сообщает в среду городская государственная администрация со ссылкой на предприятие "Киевводфонд". "В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. По данным мэрии, речь идет о восьми масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование. Это в том числе фонтаны "Великий", "Водяной шар", "Каскадный" и "Малые" на центральной площади Независимости, фонтан "Учредители Киева", "Крещатик" на улице Крещатик. При этом обслуживания их будет осуществляться. По данным администрации, фонтаны традиционно начинали работать в первой половине мая, а заканчивали в конце сентября. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925584155.html

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в мире, киев, украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7