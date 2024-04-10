Власти отказались включать фонтаны в центре Киева в этом году
Власти Киева отказались включать в этом году крупные фонтаны в целях экономии
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Крупные фонтаны, расположенные в центре Киева, в этом году не будут включать в целях экономии, сообщает в среду городская государственная администрация со ссылкой на предприятие "Киевводфонд".
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"В 2024 году не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.
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По данным мэрии, речь идет о восьми масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование. Это в том числе фонтаны "Великий", "Водяной шар", "Каскадный" и "Малые" на центральной площади Независимости, фонтан "Учредители Киева", "Крещатик" на улице Крещатик. При этом обслуживания их будет осуществляться.
По данным администрации, фонтаны традиционно начинали работать в первой половине мая, а заканчивали в конце сентября.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.