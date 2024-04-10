https://ria.ru/20240410/finlyandiya-1939079505.html

МИД Финляндии признал падение имиджа страны в глазах россиян

МИД Финляндии признал падение имиджа страны в глазах россиян - РИА Новости, 10.04.2024

МИД Финляндии признал падение имиджа страны в глазах россиян

МИД Финляндии признал, что имидж страны упал в глазах россиян после вступления страны в НАТО, следует из опубликованного ведомством обзора "Финляндия глазами... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:41

2024-04-10T13:41

2024-04-10T14:09

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. МИД Финляндии признал, что имидж страны упал в глазах россиян после вступления страны в НАТО, следует из опубликованного ведомством обзора "Финляндия глазами других 2024". "Решение Финляндии вступить в НАТО и негативное освещение этого вопроса в российских СМИ являются факторами, оказавшими наибольшее влияние на ухудшение отношения россиян к Финляндии", – говорится в обзоре. По данным МИД, за последние два года Финляндия получила исключительное освещение в российских СМИ. В течение 2023 года российские СМИ писали о Финляндии около 35 тысяч раз. Однако в отличие от 2022 года, позитивного внимания СМИ было очень мало, отмечает ведомство. "Исследования восприятия страны также показывают, что имидж Финляндии (в России – ред.) рухнул", - сообщается в материале. Согласно рейтингу национальных брендов Anholt-Ipsos Nation Brands Index, еще пять лет назад россияне поставили финских властей в тройку лидеров по компетентности и честности. В последнем опросе Финляндия заняла 44-е место. По показателям мира и безопасности Финляндия за это же время опустилась с 5-го места на 52-е, говорится в обзоре. Как утверждают авторы обзора, интерес к Финляндии в мировых СМИ повысился на фоне вступления в НАТО и оказания помощи Украине, а репутация самой страны возросла. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240408/finlyandiya-1938469760.html

https://ria.ru/20240404/finlyandiya-1937811307.html

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, россия, нато, в мире