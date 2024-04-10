МИД Финляндии признал падение имиджа страны в глазах россиян
МИД Финляндии: имидж страны в глазах россиян упал после вступления в НАТО
Города мира. Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. МИД Финляндии признал, что имидж страны упал в глазах россиян после вступления страны в НАТО, следует из опубликованного ведомством обзора "Финляндия глазами других 2024".
"Решение Финляндии вступить в НАТО и негативное освещение этого вопроса в российских СМИ являются факторами, оказавшими наибольшее влияние на ухудшение отношения россиян к Финляндии", – говорится в обзоре.
По данным МИД, за последние два года Финляндия получила исключительное освещение в российских СМИ. В течение 2023 года российские СМИ писали о Финляндии около 35 тысяч раз. Однако в отличие от 2022 года, позитивного внимания СМИ было очень мало, отмечает ведомство. "Исследования восприятия страны также показывают, что имидж Финляндии (в России – ред.) рухнул", - сообщается в материале.
Согласно рейтингу национальных брендов Anholt-Ipsos Nation Brands Index, еще пять лет назад россияне поставили финских властей в тройку лидеров по компетентности и честности. В последнем опросе Финляндия заняла 44-е место. По показателям мира и безопасности Финляндия за это же время опустилась с 5-го места на 52-е, говорится в обзоре.
Как утверждают авторы обзора, интерес к Финляндии в мировых СМИ повысился на фоне вступления в НАТО и оказания помощи Украине, а репутация самой страны возросла.
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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