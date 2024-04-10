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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину - РИА Новости, 10.04.2024

ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:50

2024-04-10T00:50

2024-04-10T02:27

фбр

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сша

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей."ФБР отказывается от комментариев", — заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства. Центральное разведывательное управление США, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора национальной разведки США не ответили на письменный запрос агентства по данному вопросу. В пресс-бюро СВР заявили во вторник, что первую партию из "нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев" США планируют забросить в зону боевых действий на Украине уже предстоящим летом. Как сообщили в российском ведомстве, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то данная программа будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919241555.html

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фбр, украина, сша, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины