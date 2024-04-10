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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину - РИА Новости, 10.04.2024
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00:50 10.04.2024 (обновлено: 02:27 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/fbr-1938967208.html
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину - РИА Новости, 10.04.2024
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:50
2024-04-10T02:27
фбр
украина
сша
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей."ФБР отказывается от комментариев", — заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства. Центральное разведывательное управление США, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора национальной разведки США не ответили на письменный запрос агентства по данному вопросу. В пресс-бюро СВР заявили во вторник, что первую партию из "нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев" США планируют забросить в зону боевых действий на Украине уже предстоящим летом. Как сообщили в российском ведомстве, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то данная программа будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран.
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фбр, украина, сша, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
ФБР, Украина, США, В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

ФБР не стала оценивать данные о планах послать на Украину членов наркокартелей

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей.
«
"ФБР отказывается от комментариев", — заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства.
Центральное разведывательное управление США, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора национальной разведки США не ответили на письменный запрос агентства по данному вопросу.
В пресс-бюро СВР заявили во вторник, что первую партию из "нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев" США планируют забросить в зону боевых действий на Украине уже предстоящим летом. Как сообщили в российском ведомстве, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то данная программа будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
На Украине ввели санкции против главы наркокартеля "Химпром"
31 декабря 2023, 12:47
 
ФБРУкраинаСШАВ миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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