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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину - РИА Новости, 10.04.2024
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:50
2024-04-10T00:50
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей."ФБР отказывается от комментариев", — заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства. Центральное разведывательное управление США, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора национальной разведки США не ответили на письменный запрос агентства по данному вопросу. В пресс-бюро СВР заявили во вторник, что первую партию из "нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев" США планируют забросить в зону боевых действий на Украине уже предстоящим летом. Как сообщили в российском ведомстве, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то данная программа будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919241555.html
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фбр, украина, сша, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
ФБР, Украина, США, В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
ФБР не стала оценивать данные о планах послать на Украину членов наркокартелей