Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение" - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/fas-1939012956.html
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение" - РИА Новости, 10.04.2024
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:02
2024-04-10T10:02
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники, сообщает ведомство."ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.Уточняется, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с законодательством, добавили в службе.
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929533693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Происшествия
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"

ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение" из-за цен на учебники

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники, сообщает ведомство.
«
"ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.
В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с законодательством, добавили в службе.
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
26 февраля, 13:23
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПросвещениеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала