https://ria.ru/20240410/fas-1939012956.html
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение" - РИА Новости, 10.04.2024
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:02
2024-04-10T10:02
2024-04-10T10:02
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники, сообщает ведомство."ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.Уточняется, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с законодательством, добавили в службе.
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929533693.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Происшествия
ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"
ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение" из-за цен на учебники