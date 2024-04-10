https://ria.ru/20240410/fas-1939012956.html

ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"

ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение" - РИА Новости, 10.04.2024

ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:02

2024-04-10T10:02

2024-04-10T10:02

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

просвещение

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники, сообщает ведомство."ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.Уточняется, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с законодательством, добавили в службе.

https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929533693.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , происшествия