https://ria.ru/20240410/fao-1939056638.html

Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим - РИА Новости, 10.04.2024

Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:19

2024-04-10T12:19

2024-04-10T12:19

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Благодаря скоординированным усилиям МИД России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы... Удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме", - сказала Захарова в ходе брифинга. Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.

https://ria.ru/20240321/konferentsiya-1934744598.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мария захарова, оон, фао, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия