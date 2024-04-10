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Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим - РИА Новости, 10.04.2024
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12:19 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/fao-1939056638.html
Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим
Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим - РИА Новости, 10.04.2024
Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим
России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:19
2024-04-10T12:19
в мире
россия
мария захарова
оон
фао
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Благодаря скоординированным усилиям МИД России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы... Удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме", - сказала Захарова в ходе брифинга. Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.
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в мире, россия, мария захарова, оон, фао, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия
В мире, Россия, Мария Захарова, ООН, ФАО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Молдавия
Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

Захарова: МИД добился переноса региональной конференции ФАО из Кишинева в Рим

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Благодаря скоординированным усилиям МИД России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы... Удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.
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В миреРоссияМария ЗахароваООНФАОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Молдавия
 
 
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