Пентагон назвал обещанное Евросоюзом число F-16 для Украины достаточным
Пентагон: ЕС планирует достаточные поставки истребителей F-16 на Украину
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Европейские союзники планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16 Украине, заявила в среду на слушаниях в конгрессе помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
"Мы поддерживаем передачу F-16 европейскими странами и количество, которое они собираются передать отвечают сейчас запросам Украины", - сказала представитель оборонного ведомства США. Ее спросили, "почему США не дают им F-16".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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