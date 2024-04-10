https://ria.ru/20240410/f-16-1939195288.html

Пентагон назвал обещанное Евросоюзом число F-16 для Украины достаточным

Пентагон назвал обещанное Евросоюзом число F-16 для Украины достаточным - РИА Новости, 10.04.2024

Пентагон назвал обещанное Евросоюзом число F-16 для Украины достаточным

Европейские союзники планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16 Украине, заявила в среду на слушаниях в конгрессе помощник главы Пентагона... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:47

2024-04-10T19:47

2024-04-10T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

селеста уолландер

министерство обороны сша

f-16

евросоюз

нато

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Европейские союзники планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16 Украине, заявила в среду на слушаниях в конгрессе помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер. "Мы поддерживаем передачу F-16 европейскими странами и количество, которое они собираются передать отвечают сейчас запросам Украины", - сказала представитель оборонного ведомства США. Ее спросили, "почему США не дают им F-16". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1939102546.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, селеста уолландер, министерство обороны сша, f-16, евросоюз, нато, вооруженные силы украины