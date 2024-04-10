Рейтинг@Mail.ru
"ЕвроХим" построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/evrokhim-1939034273.html
"ЕвроХим" построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате
"ЕвроХим" построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате - РИА Новости, 10.04.2024
"ЕвроХим" построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате
Производитель калийных удобрений АО "ЕвроХим" приступил к строительству второй очереди флотационной фабрики в рамках расширения производства на Усольском... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:30
2024-04-10T11:30
россия
еврохим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ecbc2f068bb8bfa1407bc577c266b13.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Производитель калийных удобрений АО "ЕвроХим" приступил к строительству второй очереди флотационной фабрики в рамках расширения производства на Усольском калийном комбинате, сообщил РИА Новости глава компании Олег Ширяев."В течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики, что позволит "ЕвроХиму" увеличить общий объем производства хлористого калия до 4,7 миллиона тонн в год", - сказал Ширяев.Ожидается, что мощность нового производства составит 1,8 миллиона тонн хлористого калия в год поскольку на флотационной фабрике будет применена уникальная для калийного производства технология, позволяющая повысить процент извлечения калия, добавили в пресс-службе компании.Как предположил промышленный эксперт Леонид Хазанов, себестоимость производства на площадке Усольского калийного комбината в будущем будет одной из самых низких в отрасли за счет собственной сырьевой базы и имеющихся производственных мощностей, что даст "ЕвроХиму" возможность занять прочные позиции на глобальном рынке."Развитие мощностей Усольского калийного комбината позволит компании, с одной стороны, быть более конкурентоспособной на рынке России и СНГ, с другой - приведет к росту ее продаж в странах дальнего зарубежья, в частности, в Индии, Китае, Бразилии, в государствах Африки, где собственные месторождения калийных солей либо не эксплуатируются или отсутствуют вовсе, либо объемы добычи на них незначительны", - прокомментировал РИА Новости Хазанов.Хлористый калий (KCI) используется как водорастворимое удобрение, в качестве сырья для производства комплексных гранулированных удобрений, а также для других промышленных целей.В настоящее время предприятие разрабатывает три участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: Палашерский, Балахонцевский и Белопашнинский. По оценке "ЕвроХима", общие балансовые запасы сырых солей сильвинита на начало 2024 года составляют на этих участках 2,09 миллиарда тонн.
https://ria.ru/20240320/investirovanie-1934483694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b44962d4a0fa3f493bfe66cf2ccc02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврохим
Россия, ЕвроХим

"ЕвроХим" построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Производитель калийных удобрений АО "ЕвроХим" приступил к строительству второй очереди флотационной фабрики в рамках расширения производства на Усольском калийном комбинате, сообщил РИА Новости глава компании Олег Ширяев.
"В течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики, что позволит "ЕвроХиму" увеличить общий объем производства хлористого калия до 4,7 миллиона тонн в год", - сказал Ширяев.
Ожидается, что мощность нового производства составит 1,8 миллиона тонн хлористого калия в год поскольку на флотационной фабрике будет применена уникальная для калийного производства технология, позволяющая повысить процент извлечения калия, добавили в пресс-службе компании.
Как предположил промышленный эксперт Леонид Хазанов, себестоимость производства на площадке Усольского калийного комбината в будущем будет одной из самых низких в отрасли за счет собственной сырьевой базы и имеющихся производственных мощностей, что даст "ЕвроХиму" возможность занять прочные позиции на глобальном рынке.
Генеральный директор компании ЕвроХим Олег Ширяев
Ширяев: ЕвроХим инвестирует в рост производства на 10 млн тонн к 2030 году
20 марта, 15:16
"Развитие мощностей Усольского калийного комбината позволит компании, с одной стороны, быть более конкурентоспособной на рынке России и СНГ, с другой - приведет к росту ее продаж в странах дальнего зарубежья, в частности, в Индии, Китае, Бразилии, в государствах Африки, где собственные месторождения калийных солей либо не эксплуатируются или отсутствуют вовсе, либо объемы добычи на них незначительны", - прокомментировал РИА Новости Хазанов.
Хлористый калий (KCI) используется как водорастворимое удобрение, в качестве сырья для производства комплексных гранулированных удобрений, а также для других промышленных целей.
В настоящее время предприятие разрабатывает три участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: Палашерский, Балахонцевский и Белопашнинский. По оценке "ЕвроХима", общие балансовые запасы сырых солей сильвинита на начало 2024 года составляют на этих участках 2,09 миллиарда тонн.
 
РоссияЕвроХим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала