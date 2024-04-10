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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 10.04.2024
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10:01 10.04.2024 (обновлено: 11:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/evro-1939012567.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 10.04.2024
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на торгах поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:01
2024-04-10T11:26
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости. Курс евро на торгах поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10:29 мск повышается на 37 копеек — до 101,17 рубля.В то же время курс юаня растет на пять копеек, до 12,87 рубля.Доллар становится дороже на 17 копеек, поднявшись до 93,17 рубля.Июньский фьючерс марки Brent дорожает на 0,39%, до 89,77 доллара за баррель.&quot;Немного тревожит рубль, который вчера в паре с долларом закрыл день на отметку 93. С одной стороны, пара показала начало выхода из фигуры &quot;треугольник&quot; вверх. С другой, фундаментальных поводов для существенной девальвации российской валюты сейчас нет. В ближайшие дни увидим, что возьмет вверх — &quot;техника или логика&quot;, — отметил Алексей Антонов из компании &quot;Алор брокер&quot;.Как, в свою очередь, объяснил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, учитывая "невнятный" внешний фон (неуверенный рост Brent и евро), риски теста верхней границы нашего текущего диапазона по доллару, 91,5-93,5, выглядят высокими.
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экономика, московская биржа, евро
Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Евро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости. Курс евро на торгах поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10:29 мск повышается на 37 копеек — до 101,17 рубля.
В то же время курс юаня растет на пять копеек, до 12,87 рубля.
Доллар становится дороже на 17 копеек, поднявшись до 93,17 рубля.
Июньский фьючерс марки Brent дорожает на 0,39%, до 89,77 доллара за баррель.
«

"Немного тревожит рубль, который вчера в паре с долларом закрыл день на отметку 93. С одной стороны, пара показала начало выхода из фигуры "треугольник" вверх. С другой, фундаментальных поводов для существенной девальвации российской валюты сейчас нет. В ближайшие дни увидим, что возьмет вверх — "техника или логика", — отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Как, в свою очередь, объяснил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, учитывая "невнятный" внешний фон (неуверенный рост Brent и евро), риски теста верхней границы нашего текущего диапазона по доллару, 91,5-93,5, выглядят высокими.
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