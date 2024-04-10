https://ria.ru/20240410/evro-1939012567.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 10.04.2024

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на торгах поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:01

2024-04-10T10:01

2024-04-10T11:26

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости. Курс евро на торгах поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10:29 мск повышается на 37 копеек — до 101,17 рубля.В то же время курс юаня растет на пять копеек, до 12,87 рубля.Доллар становится дороже на 17 копеек, поднявшись до 93,17 рубля.Июньский фьючерс марки Brent дорожает на 0,39%, до 89,77 доллара за баррель."Немного тревожит рубль, который вчера в паре с долларом закрыл день на отметку 93. С одной стороны, пара показала начало выхода из фигуры "треугольник" вверх. С другой, фундаментальных поводов для существенной девальвации российской валюты сейчас нет. В ближайшие дни увидим, что возьмет вверх — "техника или логика", — отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".Как, в свою очередь, объяснил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, учитывая "невнятный" внешний фон (неуверенный рост Brent и евро), риски теста верхней границы нашего текущего диапазона по доллару, 91,5-93,5, выглядят высокими.

https://ria.ru/20240408/rubl-1938642774.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро