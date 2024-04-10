https://ria.ru/20240410/ekonomika-1939119830.html

МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия

МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия - РИА Новости, 10.04.2024

МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия

Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:48

2024-04-10T15:48

2024-04-10T15:48

экономика

цены на нефть

мвф

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе. Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231107/torgovlya-1907315701.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, мвф