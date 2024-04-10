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МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия - РИА Новости, 10.04.2024
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15:48 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ekonomika-1939119830.html
МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия
МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия - РИА Новости, 10.04.2024
МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия
Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:48
2024-04-10T15:48
экономика
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе. Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.
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экономика, цены на нефть, мвф
Экономика, Цены на нефть, МВФ
МВФ ожидает снижения роста мирового ВВП к концу десятилетия

МВФ ждет снижения роста мирового ВВП к концу текущего десятилетия до 2,8% в год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе.
Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.
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