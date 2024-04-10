https://ria.ru/20240410/ek-1939103641.html

ЕК рассказала, в каком случае выплатит Украине в апреле 1,5 миллиарда евро

ЕК рассказала, в каком случае выплатит Украине в апреле 1,5 миллиарда евро - РИА Новости, 10.04.2024

ЕК рассказала, в каком случае выплатит Украине в апреле 1,5 миллиарда евро

Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередные 1,5 миллиарда евро макрофинансовой поддержки при условии положительной оценки выполнения Киевом... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:50

2024-04-10T14:50

2024-04-10T14:50

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киев

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередные 1,5 миллиарда евро макрофинансовой поддержки при условии положительной оценки выполнения Киевом предварительных условий, говорится в распространенном ЕК заявлении по итогам прошедшего на Украине заседания комитета украинских доноров. "Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий", - указывается в документе. В 2023 году ежемесячная финпомощь Киеву от Брюсселя была безусловной и не требовала предварительного согласования. В марте ЕК перевела Украине 4,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи за период с января по март 2024 года, соответственно. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938939183.html

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украина

киев

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украина, киев, брюссель, евросоюз, еврокомиссия