https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html

На Кубани три человека погибли в массовом ДТП

На Кубани три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 10.04.2024

На Кубани три человека погибли в массовом ДТП

Три человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:42

2024-04-10T10:42

2024-04-10T10:46

происшествия

авто

славянский район

россия

краснодарский край

гк лада

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СОЧИ, 10 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, около 6 утра в среду на трассе "Славянск-Темрюк" 22-летний житель Краснодара на "Газели" двигался в сторону Темрюка и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным "Пежо Боксер" под управлением 60-летнего жителя Темрюкского района. От удара "Газель" опрокинулась, а иномарка по касательной столкнулась с другим автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего жителя Славянского района. Затем с "Газелью" столкнулась "Лада ларгус", за рулём которой находился 30-летний житель Калининского района. "В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля "Газель", предварительно виновник ДТП, а также 60-летний водитель и пассажир "Пежо боксер", жители Темрюкского района", - сообщил журналистам начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак. По его словам, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ликвидируются последствия ДТП, объезд осуществляется через станицу Анастасиевскую.

https://ria.ru/20230928/dtp-1899075739.html

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происшествия, авто, славянский район, россия, краснодарский край, гк лада