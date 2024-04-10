https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 10.04.2024
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:42
2024-04-10T10:42
2024-04-10T10:46
происшествия
авто
славянский район
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СОЧИ, 10 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, около 6 утра в среду на трассе "Славянск-Темрюк" 22-летний житель Краснодара на "Газели" двигался в сторону Темрюка и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным "Пежо Боксер" под управлением 60-летнего жителя Темрюкского района. От удара "Газель" опрокинулась, а иномарка по касательной столкнулась с другим автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего жителя Славянского района. Затем с "Газелью" столкнулась "Лада ларгус", за рулём которой находился 30-летний житель Калининского района. "В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля "Газель", предварительно виновник ДТП, а также 60-летний водитель и пассажир "Пежо боксер", жители Темрюкского района", - сообщил журналистам начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак. По его словам, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ликвидируются последствия ДТП, объезд осуществляется через станицу Анастасиевскую.
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происшествия, авто, славянский район, россия, краснодарский край, гк лада
Происшествия, Авто, Славянский район, Россия, Краснодарский край, ГК Лада
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП
В Славянском районе три человека при столкновении четырех автомобилей
СОЧИ, 10 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, около 6 утра в среду на трассе "Славянск-Темрюк" 22-летний житель Краснодара на "Газели" двигался в сторону Темрюка и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным "Пежо Боксер" под управлением 60-летнего жителя Темрюкского района. От удара "Газель" опрокинулась, а иномарка по касательной столкнулась с другим автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего жителя Славянского района. Затем с "Газелью" столкнулась "Лада ларгус", за рулём которой находился 30-летний житель Калининского района.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля "Газель", предварительно виновник ДТП, а также 60-летний водитель и пассажир "Пежо боксер", жители Темрюкского района", - сообщил журналистам начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак.
По его словам, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ликвидируются последствия ДТП, объезд осуществляется через станицу Анастасиевскую.