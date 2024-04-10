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В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 10.04.2024 (обновлено: 19:08 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/dron-1939183226.html
В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый
В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 10.04.2024
В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый
Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Апанасовка в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:51
2024-04-10T19:08
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Апанасовка в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт."С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, во вторник два украинских дрона атаковали двигавшиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус. В результате ранения получили два человека, у транспортных средств выбило окна, повреждены кузова и крыши. Кроме того, третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, повреждения получила грузовая машина.В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
курская область
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курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

В Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Апанасовка в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«
"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, во вторник два украинских дрона атаковали двигавшиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус. В результате ранения получили два человека, у транспортных средств выбило окна, повреждены кузова и крыши. Кроме того, третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, повреждения получила грузовая машина.
В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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