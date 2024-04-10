https://ria.ru/20240410/dron-1939183226.html

В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 10.04.2024

В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Апанасовка в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:51

2024-04-10T18:51

2024-04-10T19:08

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Апанасовка в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт."С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, во вторник два украинских дрона атаковали двигавшиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус. В результате ранения получили два человека, у транспортных средств выбило окна, повреждены кузова и крыши. Кроме того, третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, повреждения получила грузовая машина.В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

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курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, роман старовойт