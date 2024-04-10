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Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:55
2024-04-10T14:55
2024-04-10T14:55
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 13.10 по 13.55 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка