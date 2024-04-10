https://ria.ru/20240410/donetsk-1939104757.html

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.04.2024

Украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:55

2024-04-10T14:55

2024-04-10T14:55

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 13.10 по 13.55 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240410/vliyanie-1939036748.html

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донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия