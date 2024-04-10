Рейтинг@Mail.ru
Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 10.04.2024 (обновлено: 10:43 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/dnevnik-1938968095.html
Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму
Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму - РИА Новости, 10.04.2024
Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму
Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:04
2024-04-10T10:43
в мире
флорида
нью-йорк (город)
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939022847_0:223:2923:1867_1920x0_80_0_0_9f8f829c65285a906835597f3e3f0518.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили СМИ и подтвердили РИА Новости в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину "в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост". "Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден", - пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором. В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.
https://ria.ru/20240405/bayden-1937945939.html
https://ria.ru/20231108/bayden-1908285635.html
флорида
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939022847_0:0:2601:1951_1920x0_80_0_0_a81dd908cdb096034a55db42515a8d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, нью-йорк (город), сша, джо байден
В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), США, Джо Байден
Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

Жительница Флориды получила месяц тюрьмы за кражу дневника дочери Байдена

© AP Photo / Larry NeumeisterЭйми Харрис выходит из федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. 9 апреля 2024
Эйми Харрис выходит из федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Larry Neumeister
Эйми Харрис выходит из федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. 9 апреля 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили СМИ и подтвердили РИА Новости в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.
Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину "в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост".
Cлед на лице от аппарата CPAP у президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
5 апреля, 06:01
"Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден", - пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором.
В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
8 ноября 2023, 23:53
 
В миреФлоридаНью-Йорк (город)СШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала