https://ria.ru/20240410/dnevnik-1938968095.html

Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму - РИА Новости, 10.04.2024

Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму

Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:04

2024-04-10T01:04

2024-04-10T10:43

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили СМИ и подтвердили РИА Новости в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину "в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост". "Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден", - пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором. В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.

https://ria.ru/20240405/bayden-1937945939.html

https://ria.ru/20231108/bayden-1908285635.html

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в мире, флорида, нью-йорк (город), сша, джо байден