Похитительницу дневника дочери Байдена посадили в тюрьму
Жительница Флориды получила месяц тюрьмы за кражу дневника дочери Байдена
© AP Photo / Larry NeumeisterЭйми Харрис выходит из федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. 9 апреля 2024
© AP Photo / Larry Neumeister
Эйми Харрис выходит из федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. 9 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли, сообщили СМИ и подтвердили РИА Новости в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.
Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика. Двое фигурантов дела, среди которых и Харрис, признали вину "в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост".
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"Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден", - пишет ABC, уточняя, что еще три года она проведет под надзором.
В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка подтвердили РИА Новости соответствующую информацию.
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