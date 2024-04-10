https://ria.ru/20240410/deti-1939043219.html

МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей

МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей - РИА Новости, 10.04.2024

МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей

Украина и Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:48

2024-04-10T11:48

2024-04-10T11:48

специальная военная операция на украине

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина и Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. "Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя предстоящую 11 апреля встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. Она добавила, что европейские социальные службы "буквально воруют украинских детей под разными предлогами, насильно забирая их у живых и здоровых родителей". Дипломат подчеркнула, что "киевская хунта, ее западные режиссеры продолжают без зазрения совести эксплуатировать детскую тему". Захарова отметила, что "детская тема" используется "буквально как приманка", чтобы "под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по реализации пресловутой "формулы Зеленского" и свидетельства ее поддержки всеми участниками коалиции".

https://ria.ru/20240409/vsu-1938906352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)