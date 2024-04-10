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МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/deti-1939043219.html
МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей
МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей
Украина и Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:48
2024-04-10T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина и Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. "Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя предстоящую 11 апреля встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. Она добавила, что европейские социальные службы "буквально воруют украинских детей под разными предлогами, насильно забирая их у живых и здоровых родителей". Дипломат подчеркнула, что "киевская хунта, ее западные режиссеры продолжают без зазрения совести эксплуатировать детскую тему". Захарова отметила, что "детская тема" используется "буквально как приманка", чтобы "под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по реализации пресловутой "формулы Зеленского" и свидетельства ее поддержки всеми участниками коалиции".
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в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил о цинизме Киева и Запада из-за обсуждения темы детей

Захарова: Киев и Запад цинично эксплуатируют тему "спасения" украинских детей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина и Запад продолжают эксплуатировать "детскую тему", их цинизм поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей.
"Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя предстоящую 11 апреля встречу международной коалиции по возвращению украинских детей. Она добавила, что европейские социальные службы "буквально воруют украинских детей под разными предлогами, насильно забирая их у живых и здоровых родителей".
Дипломат подчеркнула, что "киевская хунта, ее западные режиссеры продолжают без зазрения совести эксплуатировать детскую тему". Захарова отметила, что "детская тема" используется "буквально как приманка", чтобы "под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по реализации пресловутой "формулы Зеленского" и свидетельства ее поддержки всеми участниками коалиции".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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