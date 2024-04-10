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"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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12:23 10.04.2024 (обновлено: 18:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине
"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине - РИА Новости, 10.04.2024
"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине
Администрация президента США Джо Байдена признала, что значительно занизила данные об объемах выделенной помощи Украине, пишет обозреватель Брэдли Девлин в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:23
2024-04-10T18:29
в мире
сша
украина
киев
джо байден
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена признала, что значительно занизила данные об объемах выделенной помощи Украине, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative."Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины", — отметил он.Девлин подчеркнул, что за последний год консерваторы в конгрессе США пытались получить от Байдена и его администрации правдивые данные о помощи Киеву. В конечном итоге, добавил он, административно-бюджетное управление признало, что сумма составила 111 миллиардов долларов. Однако сейчас, отметил обозреватель, с учетом дополнительной информации от управления, объем финансовой помощи может оцениваться в 125 миллиардов долларов."Неудивительно, ведь на кону стоят не деньги Шаланды Янг (глава административно-бюджетного управления Белого дома. — Прим. ред.) или Джо Байдена, а деньги американского народа", — заключил колумнист.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море
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в мире, сша, украина, киев, джо байден
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден
"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине

AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена признала, что значительно занизила данные об объемах выделенной помощи Украине, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.
"Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины", — отметил он.
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Девлин подчеркнул, что за последний год консерваторы в конгрессе США пытались получить от Байдена и его администрации правдивые данные о помощи Киеву. В конечном итоге, добавил он, административно-бюджетное управление признало, что сумма составила 111 миллиардов долларов. Однако сейчас, отметил обозреватель, с учетом дополнительной информации от управления, объем финансовой помощи может оцениваться в 125 миллиардов долларов.
"Неудивительно, ведь на кону стоят не деньги Шаланды Янг (глава административно-бюджетного управления Белого дома. — Прим. ред.) или Джо Байдена, а деньги американского народа", — заключил колумнист.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
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