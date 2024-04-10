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В Кургане укрепляют дамбу перед паводком

В Кургане укрепляют дамбу перед паводком - РИА Новости, 10.04.2024

В Кургане укрепляют дамбу перед паводком

Более 750 человек задействованы в укреплении дамбы вдоль реки Тобол в Кургане, где ожидается серьезный паводок, вдоль набережной уложено более 60 тысяч мешков с РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:18

2024-04-10T15:18

2024-04-10T16:04

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Более 750 человек задействованы в укреплении дамбы вдоль реки Тобол в Кургане, где ожидается серьезный паводок, вдоль набережной уложено более 60 тысяч мешков с грунтом, сообщает городская администрация. "В течение нескольких дней на протяжении всей дамбы вдоль реки Тобол ведутся работы по возведению бруствера из мешков с песком. Сегодня в работах задействовано порядка 750 человек. Это спасатели, заводчане, сотрудники учреждений и организаций всех форм собственности, органов власти, волонтеры из других городов и просто неравнодушные курганцы", - говорится в сообщении. По данным властей, с начала работ по укреплению дамбы было завезено 27 тысяч квадратных метров грунта, уложено более 60 тысяч мешков, дополнительно 15 тысяч уже наполнены. Как отметили в мэрии, работы ведутся для того, чтобы поднять отметку гребня дамбы на случай, если уровень воды будет выше уровня дамбы. Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.

https://ria.ru/20240410/kurgan-1939091613.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мешки с песком на набережной Тобола в центре Кургана В центре Кургана мешками с песком укрепляют набережную Тобола, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-10T15:18 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске