https://ria.ru/20240410/burisma-1939062829.html

Экс-директор Burisma опроверг данные о финансировании компанией терроризма

Экс-директор Burisma опроверг данные о финансировании компанией терроризма - РИА Новости, 10.04.2024

Экс-директор Burisma опроверг данные о финансировании компанией терроризма

Один из бывших директоров компании Burisma Holdings Андреас Софоклеус назвал фейком сообщения о финансировании компанией терроризма и заявил, что совет... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:47

2024-04-10T12:47

2024-04-10T13:26

в мире

burisma holdings

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АФИНЫ, 10 апр - РИА Новости. Один из бывших директоров компании Burisma Holdings Андреас Софоклеус назвал фейком сообщения о финансировании компанией терроризма и заявил, что совет директоров не утверждал решений о финансировании незаконной деятельности.СК РФ ранее сообщал, что по обращению депутатов ГД возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ.Согласно регистрационными документам, компания Burisma Holdings была зарегистрирована на Кипре в октябре 2006 года и в феврале 2023 года прекратила деятельность в связи с завершением процесса добровольной ликвидации. Одним из директоров компании был Андреас Софоклеус, глава юридической компании Andreas M. Sofocleous & Co LLC."Я думаю, что это фейковая информация. Потому что сама компания Burisma Holdings ликвидирована. Поэтому участия компании в этой операции не могло быть", - сказал Софоклеус РИА Новости.На замечание, что речь идет в том числе о взрывах на газопроводах "Северные потоки", Софоклеус повторил, что это не соответствует действительности."Я считаю, что все это фейк. Это в рамках выступления определенных лиц против интересов компании. Известны эти лица", - сказал он, не уточнив, о ком идет речь.Софоклеус исключил, что не знал о происходящем в Burisma из-за большой занятости – он является директором в 215 компаниях и секретарем в 195 компаниях."Я еще раз повторяю - Burisma Holdings, которая находится у нас, никакого отношения к этому не имеет и не имела, и со счетов компании таких операций не было. Если кто-то имеет такую информацию, пусть заявляет. Мы не утверждали таких решений. Мы против насильственных акций, где бы они ни были. Мы никакого отношения к этому не имели и не разрешили бы такого. Все эти обвинения или показания, которые дали люди, у которых есть корыстные цели, и понятно всем, кто эти люди, - это другое. Пусть следственные органы и в России, и международных организаций - пусть ведут деятельность по раскрытию дела", - сказал Софоклеус.По его словам, компания была закрыта и не действовала в то время, когда были теракты. "(В 2022 году) была процедура банкротства компании. Она же не закрывается и не ликвидируется один день", - добавил он.На вопрос, насколько обычной является практика, когда один человек является членом советов директоров в 100, или 200 компаниях, Софоклеус ответил, что это обычная практика на Кипре."У нас лицензированная деятельность. Все мы делаем в рамках закона", - заявил Софоклеус.Компания зарегистрирована в Лимасоле по адресу проспект Архиепископа Макариоса, 155, в здании "PROTEAS HOUSE, Floor 5", который фигурировал в ряде журналистских расследований, в частности, Panama Papers, и по которому зарегистрировано большое количество компаний. "Это не мы фигурируем. Это другие фигурируют", - сказал он.

https://ria.ru/20240209/kavkaz-1926480434.html

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

https://ria.ru/20240404/zakazchiki-1937820586.html

https://ria.ru/20240402/krokus-1937348609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, burisma holdings