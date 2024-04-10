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Инженер Boeing заявил о дефектах в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
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02:57 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/boeing-1938972269.html
Инженер Boeing заявил о дефектах в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ
Инженер Boeing заявил о дефектах в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
Инженер Boeing заявил о дефектах в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после заявления инженера компании Boeing Сэма Салехпура о серьезных дефектах в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:57
2024-04-10T02:57
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после заявления инженера компании Boeing Сэма Салехпура о серьезных дефектах в конструкции фюзеляжа самолетов Boeing 787 Dreamliner, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление специалиста. "Федеральное управление гражданской авиации расследует заявления инженера Boeing, который утверждает, что секции фюзеляжа 787 Dreamliner неправильно скреплены между собой и во время полета могут сломаться после тысяч полетов", - говорится в сообщении. Как отмечается, Салехпур проработал в компании Boeing более десяти лет. Он заявил газете, что проблемы возникли из-за изменений в установке и соединении огромных секций фюзеляжей. По его словам, фюзеляж самолета состоит из нескольких частей и все они от разных производителей и не совсем одинаковой формы. Газета сообщает, что представитель компании Boeing Пол Льюис заявил, что эти изменения "не повлияли на прочность или безопасность корпуса самолета". Как говорится в сообщении, сенатор США Ричард Блюменталь планирует провести слушания с Салехпуром 17 апреля, так как хочет, чтобы общественность услышала информацию от инженера "из первых рук". "Повторяющиеся шокирующие обвинения в производственных ошибках Boeing указывают на ужасающее отсутствие культуры и практики безопасности, когда прибыль имеет приоритет над всем остальным", - цитирует издание заявление сенатора. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, а телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html
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в мире, сша, ричард блюменталь, анджей дуда, southwest airlines, boeing 787, boeing 737-800
В мире, США, Ричард Блюменталь, Анджей Дуда, Southwest Airlines, Boeing 787, Boeing 737-800
Инженер Boeing заявил о дефектах в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ

NYT: инженер Boeing Салехпур заявил о дефектах в фюзеляжах у 787 Dreamliner

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 787 Dreamliner
Самолет Boeing 787 Dreamliner - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после заявления инженера компании Boeing Сэма Салехпура о серьезных дефектах в конструкции фюзеляжа самолетов Boeing 787 Dreamliner, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление специалиста.
"Федеральное управление гражданской авиации расследует заявления инженера Boeing, который утверждает, что секции фюзеляжа 787 Dreamliner неправильно скреплены между собой и во время полета могут сломаться после тысяч полетов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, Салехпур проработал в компании Boeing более десяти лет. Он заявил газете, что проблемы возникли из-за изменений в установке и соединении огромных секций фюзеляжей. По его словам, фюзеляж самолета состоит из нескольких частей и все они от разных производителей и не совсем одинаковой формы. Газета сообщает, что представитель компании Boeing Пол Льюис заявил, что эти изменения "не повлияли на прочность или безопасность корпуса самолета".
Как говорится в сообщении, сенатор США Ричард Блюменталь планирует провести слушания с Салехпуром 17 апреля, так как хочет, чтобы общественность услышала информацию от инженера "из первых рук".
"Повторяющиеся шокирующие обвинения в производственных ошибках Boeing указывают на ужасающее отсутствие культуры и практики безопасности, когда прибыль имеет приоритет над всем остальным", - цитирует издание заявление сенатора.
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В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, а телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
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