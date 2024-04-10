https://ria.ru/20240410/bilayn-1939080650.html

Сеть "ВкусВилл" подключила "Этикетку" от билайн бизнес

Сеть "ВкусВилл" подключила "Этикетку" от билайн бизнес - РИА Новости, 10.04.2024

Сеть "ВкусВилл" подключила "Этикетку" от билайн бизнес

Сервис "Этикетка" (18+) от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки "ВкусВилл" подключили услугу для идентификации звонков... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:04

2024-04-10T14:04

2024-04-10T14:04

россия

вымпелком

билайн

вкусвилл

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сервис "Этикетка" (18+) от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки "ВкусВилл" подключили услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети оператора, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников, сообщает пресс-служба билайна.Сервис "Этикетка" от билайн бизнес позволяет показывать на экране телефона не только номер вызывающего абонента, но и дополнительную информацию, например, название компании и цель звонка. Что именно увидят абоненты, определяет компания-заказчик по согласованию с билайном. При этом оператор проводит премодерацию, чтобы снизить риски мошенничества и повысить безопасность для вызываемых абонентов. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором.Как сообщается, "ВкусВилл" подключил "Этикетку" от билайн на городские номера другого оператора, чтобы повысить эффективность обзвона кандидатов на вакансии. Когда кандидату поступает звонок из службы персонала, на экране телефона абонента билайн появляется номер телефона и надпись "ВкусВилл" или VkusVill. Порядок и возможность отображения информации из "Этикетки" зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования услуг АОН, антиАОН."Сегодня многие люди не подходят к телефону, если звонит незнакомый номер, потому что опасаются мошенников. Чтобы не упустить хорошего кандидата, специалисты по найму могут написать в мессенджеры или на электронную почту. Но это требует больше времени: определить альтернативный канал коммуникации, направить сообщение, дождаться ответа. Благодаря "Этикетке" от билайн бизнес ситуация меняется: наши сотрудники дозваниваются до кандидатов быстрее и чаще, а разговор строится более доверительно уже с первых фраз", — цитирует пресс-служба ведущего специалиста по подбору персонала "ВкусВилл" Кристину Чижову.Как рассказал руководитель направления дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО "ВымпелКом" Антон Воронин, сегодня сервис "Этикетка" используют уже более 200 крупных компаний, в том числе банки, страховые, маркетплейсы, службы доставки."И мы очень рады, что "Этикетка" находит новые сферы применения в дополнение к продажам и клиентскому сервису. "ВкусВилл", по нашему мнению, умеет выстраивать доверительные коммуникации. Теперь телефонная часть этих коммуникаций стала еще более технологичной и узнаваемой с брендированными вызовами от билайн бизнес", — отметил Воронин.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWxHpf6Zjg

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, вкусвилл