https://ria.ru/20240410/bespilotniki-1938985709.html

Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников

Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 10.04.2024

Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:39

2024-04-10T07:39

2024-04-10T07:43

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

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брянская область, россия, безопасность