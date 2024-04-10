https://ria.ru/20240410/bespilotniki-1938985709.html
Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников
Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 10.04.2024
Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:39
2024-04-10T07:39
2024-04-10T07:43
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безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью за ночь сбили пять беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь сбила над Брянской областью пять БПЛА ВСУ