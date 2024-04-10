https://ria.ru/20240410/bednost-1939074607.html
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России - РИА Новости, 10.04.2024
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:24
2024-04-10T13:24
2024-04-10T13:24
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. Инфляция - это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях... Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад", - добавила глава регулятора. Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета. "И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - заключила она.
https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. Инфляция - это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме
годовой отчет ЦБ
за 2023 год.
"Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях... Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад", - добавила глава регулятора.
Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета.
"И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - заключила она.