https://ria.ru/20240410/bayden-1938969233.html

Депутат назвал семью Байденов спонсорами терактов в России

Депутат назвал семью Байденов спонсорами терактов в России - РИА Новости, 10.04.2024

Депутат назвал семью Байденов спонсорами терактов в России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что семья президента США Джо Байдена является фактически... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:38

2024-04-10T01:38

2024-04-10T01:38

теракт в "крокус сити холле"

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сша

украина

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михаил шеремет

николай злочевский

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что семья президента США Джо Байдена является фактически спонсорами терактов в России. Ранее СК РФ сообщил, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, использовались для терактов в России, в том числе для устранения видных деятелей, сообщается в Telegram-канале. "Нефтегазовая компания Burisma Holdings тесно связана с сыном Байдена Хантером. Отсюда следует, что семья Байдена является фактически спонсорами украинских террористов и терактов в России. Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, президентство Байдена сыграло с США злую шутку. "Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов", - сказал депутат. Ранее депутаты Госдумы в своем заявлении подчеркивали, что одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Они также указывали, что с 2014 года сын Байдена был назначен в совет директоров Burisma. С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине. Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по поводу бизнес-связей семьи Байдена с Burisma, цель которого - импичмент действующему президенту.

https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html

https://ria.ru/20240408/terakt-1938488796.html

https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html

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в мире, сша, украина, джо байден, михаил шеремет, николай злочевский, госдума рф