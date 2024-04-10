https://ria.ru/20240410/bank-1939098931.html

Арбитражный суд Москвы ликвидировал "Киви Банк"

Арбитражный суд Москвы ликвидировал "Киви Банк" - РИА Новости, 10.04.2024

Арбитражный суд Москвы ликвидировал "Киви Банк"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию, передает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:36

2024-04-10T14:36

2024-04-10T15:23

москва

экономика

qiwi банк

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил… ликвидировать АО "Киви банк", - огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина. Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.На заседании в среду суд отклонил ходатайство АО "Киви", которому, как заявил представитель этой компании, принадлежит 99% АО "Киви банк", о вступлении в дело третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований. Против привлечения АО "Киви" высказались ЦБ и АСВ. Их юристы, в частности, заявили, что представитель собственников может быть избран ими на собрании, но такого собрания не проводилось.Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности, арбитражный суд направит решение о ликвидации кредитной организации в ЦБ и уполномоченный регистрирующий орган, который внесет в ЕГРЮЛ запись о том, что банк находится в процессе ликвидации. Срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Ликвидатор устанавливает срок для предъявления требований кредиторов.Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка".Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".

https://ria.ru/20240326/litsenziya-1935788804.html

https://ria.ru/20240322/litsenziya-1934843949.html

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Кирилл Волков

москва, экономика, qiwi банк