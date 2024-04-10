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Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ataki-1939190365.html
Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре
Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 10.04.2024
Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре
Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:23
2024-04-10T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
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энергодар
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запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард Сеновоз. "Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе", - сказал Сеновоз журналистам. По его словам, предполагать масштаб аварии из-за огневого воздействия со стороны Украины на Запорожскую АЭС трудно, но и без этого понятно, что последствия могут быть серьезные. "Очень опасные те действия, которые сейчас предпринимает Украина", - сказал Сеновоз. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938677339.html
https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html
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в мире, европа, энергодар, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре

В Энергодаре заявили, что атаки ВСУ на ЗАЭС могут нанести урон всей Европе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард Сеновоз.
«
"Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе", - сказал Сеновоз журналистам.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
На ЗАЭС раскрыли подробности об атаке дрона-камикадзе ВСУ
8 апреля, 17:38
По его словам, предполагать масштаб аварии из-за огневого воздействия со стороны Украины на Запорожскую АЭС трудно, но и без этого понятно, что последствия могут быть серьезные.
«
"Очень опасные те действия, которые сейчас предпринимает Украина", - сказал Сеновоз.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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