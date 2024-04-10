https://ria.ru/20240410/ataki-1939190365.html

Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре

Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 10.04.2024

Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре

Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:23

2024-04-10T19:23

2024-04-10T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард Сеновоз. "Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе", - сказал Сеновоз журналистам. По его словам, предполагать масштаб аварии из-за огневого воздействия со стороны Украины на Запорожскую АЭС трудно, но и без этого понятно, что последствия могут быть серьезные. "Очень опасные те действия, которые сейчас предпринимает Украина", - сказал Сеновоз. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938677339.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html

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в мире, европа, энергодар, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины