Атаки дронов на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы, заявили в Энергодаре
В Энергодаре заявили, что атаки ВСУ на ЗАЭС могут нанести урон всей Европе
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС грозят безопасности всей Европе, заявил глава администрации города-спутника атомной станции Энергодара Эдуард Сеновоз.
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"Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе", - сказал Сеновоз журналистам.
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По его словам, предполагать масштаб аварии из-за огневого воздействия со стороны Украины на Запорожскую АЭС трудно, но и без этого понятно, что последствия могут быть серьезные.
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"Очень опасные те действия, которые сейчас предпринимает Украина", - сказал Сеновоз.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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