ВСУ увеличили атаки дронов на Энергодар и ЗАЭС
Мэр Энергодара: ВСУ в последнее время существенно увеличили атаки дронов на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за последнее время существенно увеличили атаки дронов на Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил глава администрация города Эдуард Сеновоз.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
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"К сожалению, могу констатировать, что в последнее время существенно увеличилась активность беспилотных летательных аппаратов не только над городом, но и над атомной станцией. Практически ежедневно наносятся удары по прилегающей территории городской, так и непосредственно по самой атомной станции, что не может не вызывать опасений", - сказал Сеновоз журналистам.
По его словам, число атак дронов увеличилось в разы, в городе практически ежедневно поступают извещения о воздушной опасности.
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"Сегодня администрация несколько раз прерывала свою работу по причине опасности нанесения ударов по администрации беспилотниками. Один из летательных аппаратов взорвался непосредственно в близости к городской черте", - подчеркнул Сеновоз.
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