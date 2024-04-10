https://ria.ru/20240410/ataki-1939189666.html

ВСУ увеличили атаки дронов на Энергодар и ЗАЭС

ВСУ увеличили атаки дронов на Энергодар и ЗАЭС - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ увеличили атаки дронов на Энергодар и ЗАЭС

Украинские войска за последнее время существенно увеличили атаки дронов на Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил глава администрация города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:16

2024-04-10T19:16

2024-04-10T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за последнее время существенно увеличили атаки дронов на Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил глава администрация города Эдуард Сеновоз. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. "К сожалению, могу констатировать, что в последнее время существенно увеличилась активность беспилотных летательных аппаратов не только над городом, но и над атомной станцией. Практически ежедневно наносятся удары по прилегающей территории городской, так и непосредственно по самой атомной станции, что не может не вызывать опасений", - сказал Сеновоз журналистам. По его словам, число атак дронов увеличилось в разы, в городе практически ежедневно поступают извещения о воздушной опасности. "Сегодня администрация несколько раз прерывала свою работу по причине опасности нанесения ударов по администрации беспилотниками. Один из летательных аппаратов взорвался непосредственно в близости к городской черте", - подчеркнул Сеновоз. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

https://ria.ru/20231109/energodar-1908349714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины