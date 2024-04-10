Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа
Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Джулиана Ассанжа.
"Мы рассматриваем его", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о "запросе Австралии завершить преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа".
Ранее в феврале парламент Австралии поддержал законопроект с требованием прекратить преследование Ассанжа, поддержку инициативе выразил премьер-министр страны. В конце марта Высокий суд Лондона, рассматривавший запрос США об экстрадиции, вынес решение в пользу Ассанжа. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.